Interpellation du principal agresseur d'Alain Finkielkraut

L'homme que l'on voit, le plus virulent, sur les vidéos, proférant des injures antisémites à l'encontre d'Alain Finkielkraut samedi en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Paris, a été interpellé hier soir.



Il a été placé en garde à vue.



Selon les informations révélées par la presse, et notamment par Le Parisien, il s'agit d'un père de famille, âgé de 36 ans, originaire de l'Est de la France. Il n'a jamais été fiché "S" mais il est connu pour avoir évolué dans la mouvance islamiste radicale il y a quatre ans.



Les enquêteurs cherchent à identifier et à entendre les autres personnes présentes à visage découvert sur la vidéo. Tous encourent un an de prison et 45 000 euros d'amende.



Toutes ces personnes seront poursuivies pour "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion".



Alain Finkielkraut avait notamment été traité de "sale sioniste de merde" par cet homme.