Intergénérationnel : Focus sur les nombreux projets mis en place par la Commune

Roxanne PAUSÉ DAMOUR, déléguée à la politique Sénior et au développement des actions intergénérationnelles et aux affaires sociales retrace dans cette vidéo les principaux enjeux du territoire saint-paulois en matière de la politique menée en faveur de nos Séniors. Labellisée Ville amie des aînées, la Commune de Saint-Paul apporte son soutien aux 25 clubs du territoire et compte poursuivre ces actions pour rendre nos zarboutans, acteurs de leur quotidien et de leur santé.