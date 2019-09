Interdit de péter !

Ne riez pas, tas de barjots ! C’est très sérieux, si, si !



C’est notre pote Billy Diaz qui m’a fait parvenir cette info ahurissante ; il la tient lui-même de la BBC et l’affaire fait déjà rigoler la savane.



Bref, la députée kenyane Lilian Adrieng Gogo (ça ne s’invente pas) a déposé à son parlement une proposition de loi : il faudra interdire aux passagers des vols internes et internationaux de péter en vol.



Sous prétexte que ça incommode tout le monde. Ça, c’est vrai, une caisse, c’est… chiant, si j’ose dire. Mais aussi parce que certains sont si incommodés qu’ils en deviennent agressifs. Et, pire, ça pourrait provoquer des évanouissements désastreux dans l’équipage.



Si certains pétomanes ne peuvent s’empêcher de larguer, la généreuse Gogo propose qu’on leur distribue, avant le départ, des médocs anti-caisse . Qui restent à inventer mais qui s’en soucie.



Question à madame Gogo : et respirer, on peut ? Parce que certains ont l’haleine un peu chargée (j’veux dire qu’ils puent de la gueule !)



Et s’en faire tailler une dans les cagoinses par tantine, on a le droit ?