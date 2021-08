A la Une . Interdit d'importer des animaux exotiques à La Réunion

Publié le Vendredi 20 Août 2021

Mieux préserver la biodiversité de La Réunion



Les espèces animales endémiques et indigènes de La Réunion et leurs habitats sont menacés par les espèces exotiques envahissantes. La prévention des incidences négatives de ces espèces sur la biodiversité réunionnaise constitue un défi permanent.



Les espèces exotiques envahissantes sont la première cause de la disparition de la biodiversité sur le territoire : Près de 250 espèces animales envahissantes ou potentiellement envahissantes ont déjà été trouvées dans la nature ; Près de 2,5 millions d’euros sont alloués chaque année à la lutte contre les espèces envahissantes animales et végétales.

Importation et détention d’animaux exotiques : nouvelle réglementation applicable à La Réunion



L’arrêté ministériel du 28 juin 2021 interdit d’importer et de détenir des espèces animales exotiques à La Réunion. Elles ne sont plus autorisées à l’importation, à la commercialisation ni à la détention (sauf les animaux déjà possédés avant le 28 juillet 2021).



Cette nouvelle réglementation permettra de limiter l’introduction des espèces animales exotiques à titre préventif et plus seulement d’agir sur les conséquences néfastes de leur introduction.



Dispositions pour les particuliers

Les particuliers qui possédaient des animaux exotiques avant le 28 juillet 2021 peuvent les conserver sous certaines conditions : Ne plus le(s) laisser se reproduire ni le(s) vendre ou le(s) donner ; Faire très attention à ce qu’il(s) ne s’échappe(nt) pas ; Les déclarer dans les 6 mois suivants la date de publication de l’arrêté, soit le 29 janvier 2022 au plus tard .

Comment déclarer les animaux ?



Les particuliers peuvent déclarer leurs animaux selon 2 modalités : La déclaration en ligne en allant sur le site especesinvasives.re. Le site permet de déterminer le statut des différents animaux de compagnie par rapport à cette nouvelle réglementation et de les déclarer. Le formulaire de déclaration Cerfa N° 15882*02 à remplir et envoyer par voie postale à l’adresse suivante : Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Boulevard de la Providence, 97489 Saint-Denis cedex : 02 62 30 89 89 / Courriel : daaf974@agriculture.gouv.fr

Les particuliers qui possèdent déjà ces animaux et ne peuvent plus les conserver doivent les ramener aux centres de gestion de la faune sauvage. Aucuns frais ne seront demandés aux propriétaires.

Il est interdit de relâcher une espèce exotique dans le milieu naturel.



Contacts : SEOR : 02 62 2 46 65, Jardin des tortues (pour les tortues seulement) : 02 62 22 15 00 ou Zooparc : 06 92 35 41 41 qui pourront se charger de votre animal.



Dispositions pour les professionnels

Les professionnels qui possèdent déjà ces animaux au 28 juillet 2021 doivent: Déclarer leur stock commercial à la DAAF, avant le 29 janvier 2022, en téléchargeant le Cerfa N° 15883*02 ; Écouler leur stock dans les 3 mois ; Organiser le retour en métropole ou la destruction de leur stock dans un délai d’un an.

