Société Interdictions pour Halloween: Feux d'artifice, armes, carburants

Voici le point sur les mesures prises par le Préfet de La Réunion pour éviter les troubles à l'ordre public en ce week-end d'Halloween. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 08:17 | Lu 2325 fois





Mais le Préfet de La Réunion a pris plusieurs mesures pour tenter de limiter ces exactions violentes. Voici les interdictions entrées en vigueur hier soir et qui durent jusqu'à lundi 8 heures:



- Le port, transport ou l'utilisation des feux d'artifices, des armes réelles ou factices, des munitions, des articles pyrotechniques, des fusées de détresse, ou tout objet pouvant servir d'arme ou de projectile



- La vente au détail de carburant, produit combustible, corrosif



- Le transport de produits combustibles, corrosifs dans des jerricans, des bidons







Des restrictions particulières à Saint-Benoît Les récentes années ont vu Halloween prendre une tournure particulière à La Réunion. Suite aux films d'horreur "American Nightmare" (ou "The Purge") mais aussi les séries comme "American Horror Story", de jeunes Réunionnais ont profité de la fête américaine importée sur l'île pour semer la terreur dans plusieurs villes de l'île. Des poubelles brûlées, des voitures dégradées par des groupes de jeunes armés de battes de baseball qui se baladent masqués dans les rues la nuit sont des scènes communes le soir du 31 octobre dans notre département.Mais le Préfet de La Réunion a pris plusieurs mesures pour tenter de limiter ces exactions violentes. Voici les interdictions entrées en vigueur hier soir et qui durent jusqu'à lundi 8 heures:- Le port, transport ou l'utilisation des feux d'artifices, des armes réelles ou factices, des munitions, des articles pyrotechniques, des fusées de détresse, ou tout objet pouvant servir d'arme ou de projectile- La vente au détail de carburant, produit combustible, corrosif- Le transport de produits combustibles, corrosifs dans des jerricans, des bidons





Publicité Publicité