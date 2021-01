Rubrique sponsorisée Interdiction temporaire d’accès à la plage et de baignade aux Roches Noires, en raison de la houle

Par TCO - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 11:01 | Lu 201 fois

L’accès à la plage des Roches Noires et la baignade seront interdits de 5h du matin ce jeudi 7 janvier jusqu’au samedi 9 janvier 2021 à 7h.

Cette mesure a été prise afin de procéder, dans les meilleures conditions, aux travaux nécessaires qui seront réalisés du jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2021.



En effet, suite à la houle survenue il y a 15 jours et consécutivement à la houle prévue cette nuit et demain mercredi 6 janvier 2021, les équipes du TCO vont procéder à un nouveau reprofilage de la plage (remise à niveau des dunes de sable).



