Rubrique sponsorisée Interdiction provisoire de la baignade et des activités nautiques sur la plage de Trou d’Eau

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 17:54

Considérant que l’eau est chargée de matières en suspension et que la qualité des eaux de baignade peut présenter des risques pour la sécurité et la salubrité publique, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire la baignade sur la Plage de Trou d’eau. La baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu’au retour à la normale de la qualité des eaux de baignade sur ce secteur.

Parcourez l’arrêté municipal en cliquant ici