Interdiction immédiate de toute activité de cuisine et de restauration pour "Lé pié dans l'O"

Nous vous le révélions ce lundi, le restaurant "Lé pié dans l'O" situé à l'Hermitage a fait l'objet d'un contrôle inter-services La sous-préfecture de Saint-Paul, la Gendarmerie nationale, la Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) et l’agence régionale de Santé océan Indien (ARS-OI) ont opéré un contrôle inter-services en lien étroit avec la municipalité de Saint-Paul (présence de l’adjoint au maire en charge de la sécurité et de la police municipale) et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) samedi 2 juin 2018 en soirée.Ce contrôle a conduit à l'interdiction immédiate de toute activité de cuisine et de restauration jusqu’à nouvel ordre, confirme ce mardi la Préfecture. En effet, pas moins de treize non conformités ont été relevées ainsi que quatre risques de contamination identifiés. Par ailleurs, les services du SDIS ont identifié de graves risques relevant de la réglementation des établissements recevant du public tant pour les consommateurs que pour les employés (sécurité contre l'incendie).Les services de la DAAF ont conditionné la reprise de l’activité à la constatation sur place de la réalisation de travaux de maintenance structurelle et à la réalisation d’opérations approfondies de nettoyage et de désinfection dans l’ensemble des locaux, entre autres. Ces opérations s'avèrent indispensables pour assurer une meilleure protection des consommateurs. Par ailleurs, la commission de sécurité des établissements recevant du public devra opérer une visite des lieux avant toute reprise de l’activité. Seule la vente de boissons à consommer sur place reste autorisée.