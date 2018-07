A la Une .. Interdiction du téléphone portable à l'école: Une bonne chose pour une grande majorité

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la loi sur l'interdiction du téléphone portable a été adoptée définitivement ce lundi par un ultime vote de l'Assemblée Nationale.



La loi entrera en vigueur dès la rentrée scolaire 2018. Nous avons donc interrogé les premiers concernés: les étudiants. Est-ce une bonne chose, une erreur? Jeunes et parents d'élèves nous ont donné leurs avis sur la question.



"Ce n'est pas une chose indispensable", pense Elodie, une parent d'élève, qui confie qu'avant on n'en avait pas et on vivait très bien sans. Selon elle, les jeunes d'aujourd'hui ont grandi avec et cette nouvelle génération a besoin de cet outil pour échanger.



Elle est rejointe par Antoine, parent d'élève également, qui pense que "le téléphone est un élément perturbateur dans les établissements scolaires, en dehors non car on a besoin de les joindre, ils ont besoin de nous joindre, c'est normal".



"Les élèves peuvent mieux se concentrer mais il faut laisser une part de liberté aux étudiants", confie Florian. En effet, grand nombre d'élèves se retrouvent sur le fait que, même si la loi ne les dérange pas plus que ça, cela permet de faire des pauses pendant leur journée d'école.

Mais il faudrait que cela ne concerne que les collégiens et non pas les lycéens, selon Vassili. "Au collège, c'est pas une mauvaise idée, les gamins ont tendance à jouer et ça les distrait, alors qu'au lycée on est un peu plus matures."



Tous les élèves ne se sentent pas concernés. C'est le cas par exemple d'Amélia et Eva, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser leur téléphone au sein de l'établissement. Elles peuvent comprendre que certains vont être perturbés mais elles ne sortent quasi jamais leurs smartphone en période de cours.



D'autres, par contre, sont un peu plus nuancés sur le sujet. "Les élèves ont trop tendance à regarder sur leurs écrans soit pour tricher soit parce qu'ils ont des messages, donc même si c'est interdit, on aime braver les interdits", explique Stélio.



"C'est une question de mise en place et de respect, c'est aux établissements de faire respecter cette nouvelle loi", confie de nouveau Antoine, parent d'élève.



Pour rappel, la loi interdit l'usage de tout objet connecté au sein des écoles et des collèges. Les lycées sont concernés sans caractère obligatoire. Des exceptions pourront être faites à titre personnel dans chaque établissement pour des usages pédagogiques ou des personnes porteuses de handicap. Charline Bakowski





