Interdiction des DCP flottants : La Commission européenne ne doit pas céder aux lobbys

Younous Omarjee appelle la Commission européenne à ne pas céder aux lobbys. Voici son communiqué. Par NP - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 14:24

Dans l’hémicycle du Parlement européen, le Député européen Younous Omarjee (La France Insoumise) a demandé à la Commission européenne de ne pas s'opposer à la décision de la Commission thonière de l’Océan Indien d’interdire, 72 jours par an, les dispositifs de concentration de poissons (DCP) flottants : « ce véto déshonorerait la Commission européenne et serait une incitation au pillage colonial dans nos eaux » a prévenu Younous Omarjee.



Les pays côtiers de l’Afrique et de l’Océan indien ont voté, le 5 février dernier, l’interdiction de ces dispositifs destructeurs pour les écosystèmes marins et la ressource. En coulisse, l’Union européenne se serait activée pour faire pression sur le Kenya, à l’initiative de cette proposition. Elle menace aujourd’hui de s’opposer à la nouvelle résolution, de telle sorte que cette interdiction ne s’appliquerait pas aux navires de l’Union européenne.

« Cette décision s’inscrirait contre la pêche durable et le maintien des grands équilibres écologiques marins dans l’Océan Indien et contre les pêcheurs artisans de l’île de La Réunion », a condamné Younous Omarjee, pour qui ce véto serait une « affirmation de la soumission de la Commission européenne devant les lobbies des flottes industrielles espagnoles et françaises qui, chaque jour, sans autre foi ni loi que le seul profit, pillent l’ocean indien avec les pires méthodes qui soient ».