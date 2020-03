Interdiction de circuler dans les forêts de La Réunion

La Préfecture interdit la circulation en forêt afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19.



En effet, malgré l’urgence de santé publique déclarée par l’OMS et les mesures de confinement généralisé prises par le gouvernement le 16 mars, les sentiers voient toujours de marcheurs.



Le stationnement et la circulation de véhicules, motorisés ou non, ainsi que les personnes à pieds sont interdits. Les règles sont donc les mêmes qu’ailleurs : seuls "les déplacement brefs dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie".



L'arrêté préfectoral: