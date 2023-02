Interdiction de baignade : L’arrêté préfectoral reconduit pour une année supplémentaire

La préfecture de La Réunion a annoncé la reconduction de l’arrêté d’interdiction de baignade sur la bande des 300 mètres du littoral. Cette interdiction, qui est en vigueur depuis 2013, sera maintenue jusqu’au 15 février 2024 en raison des risques liés aux attaques de requins sur le littoral.



L'arrêté, qui s’applique dans la bande littorale du département de La Réunion, interdit la baignade, y compris lorsqu’elle est effectuée à l’aide d’équipements tels que les palmes, masques et tubas, ainsi que les activités nautiques qui utilisent la force motrice des vagues, tels que le surf, le bodyboard, le bodysurf, le longboard et le paddleboard, sauf dans les zones expérimentales (ZONEX) et protégées (lagons).



Les autorités se basent sur les résultats de l'étude CHARC qui révèlent un déséquilibre de l'écosystème marin sur la côte ouest de La Réunion et la présence de requins-tigres et de requins-bouledogues tout autour de l'île.



La préfecture encourage les baigneurs à respecter l'interdiction de baignade pour garantir leur sécurité et à se diriger vers les zones protégées pour profiter de leur baignade en toute sécurité.