Intercommunalité : Emmanuel Séraphin est le nouveau Président du TCO

Emmanuel Séraphin a été élu Président du TCO le jeudi 16 juillet 2020. Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et Philippe Lucas ont été élus vice-Présidents.Pour rappel, les 8 autres élus communautaires saint-leusiens sont : Pierre Guinet, Marie Alexandre, Brigitte Dally, Jacqueline Silotia, Rahfick Badat, Armande Permalnaick, Jacky Codarbox, Marie Annick Hamilcaro.Le Maire de Saint-Leu adresse ses félicitations au nouveau Président et salue la nouvelle équipe au service du Territoire et des habitants de la Côte Ouest. Retrouvez le communiqué de ce 1er conseil communautaire de la nouvelle mandature sur le site du TCO.