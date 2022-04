Mayotte Interception d'un nouveau Kwassa Kwassa chargé de cigarettes et stupéfiants

La Police Nationale de Mayotte vient, à nouveau, d'intercepter un kwasa kwassa chargé d'une importante quantité de cigarettes de contrebande et de stupéfiants de type bangué. Par NP - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 10:22

Le 4 avril 2022 à 15h10, l’Unité Nautique de la Police Aux Frontières de Mayotte, en coordination avec le Poste de Commandement de l'Action de l’État en Mer, a intercepté une embarcation.



A bord du kwassa kwassa se trouvaient 6 passagers et un passeur de nationalité comorienne, ainsi qu’un chargement de 54 colis contenant 2575 cartouches de cigarettes "Le Coelacanthe" ainsi que 6 ballots d’herbe de cannabis locale (bangué) pour un poids total de 101,06 Kg de produits stupéfiants.



Le passeur du kwassa kwassa est poursuivi pour des faits d’aide aggravée à l’entrée irrégulière, entrée irrégulière, importation en contrebande de produit de tabac manufacturé et transport et détention non autorisés de stupéfiants.



Les passagers ont fait l’objet d’une procédure administrative en vue d’un éloignement vers les Comores. Cigarettes et cannabis ont été remis au service des douanes de Pamandzi pour destruction.



Depuis le 1er janvier 2022, la police nationale de Mayotte précise également qu'elle constate une recrudescence des saisies de produits sur les kwassa kwassa.

-8431 cartouches de cigarettes comoriennes pour une valeur douanière estimée de 70 Euros l’unité. Le montant des saisies de cigarettes depuis le début de l’année est chiffré à 590.170 euros.

-308,52 Kg d’herbe de cannabis (bangué).