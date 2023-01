International Interception d'un avion espion allemand par un Sukkoi russe au dessus de la mer Baltique

Les tensions entre la Russie et les membres de l'OTAN ont encore augmenté avec l'interception récente d'un avion de patrouille maritime allemand P-3C Orion par un chasseur Su-27 Flanker russe dans la région de la Baltique. Par JC Robert - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 09:14





Cette action de la part de Moscou n'est pas surprenante. Ce n'est pas la première fois que des avions de guerre russes interceptent des avions de renseignement de pays membres de l'OTAN à proximité de son espace aérien. Mais c'est la première fois en ce qui concerne un avion allemand.Ces interactions ont souvent été qualifiées de "dangereuses et non professionnelles" par le Pentagone, mais ont été justifiées par Moscou comme étant normales. Une information opex360

Une interception notable En réponse aux accusations de comportement dangereux, l'état-major russe a ironisé en février 2018 en conseillant aux pilotes américains d'éviter de voler à proximité des frontières russes ou de s'engager dans des négociations pour établir des règles pour ces vols. Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, il semblerait qu'il y ait eu moins d'interactions de ce type, malgré une activité aérienne croissante aux frontières de la Russie.



Cette interception allemande est particulièrement notable car aucune interception d'un appareil allemand n'avait été signalée auparavant par Moscou. Selon le ministère russe de la Défense, le Su-27 a escorté le P-3C Orion allemand "au-dessus de la mer Baltique" jusqu'à ce qu'il change de cap, et a affirmé que le vol du chasseur russe s'est déroulé dans le strict respect des règles internationales d'utilisation de l'espace aérien.