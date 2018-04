Intercepté à 144 km/h, ivre et sans permis

Malgré les nombreuses opérations de lutte contre l'insécurité routière, ce sont 120 infractions graves génératrices d'accidents qui ont été relevées ce week-end par les motards de l'EDSR.



Le plus inconscient des automobilistes contrôlé a été intercepté dimanche midi sur la RN2 à 1 44 km/h au lieu des 110 autorisés, avec un taux d'alcoolémie de 0.56 mg/l d'air expiré alors que son permis est sous le coup d'une suspension administrative. Le tout en état de récidive légale. Le véhicule qu'il conduisait ne lui appartenait pas mais n'était pas assuré et le contrôle technique périodique non fait.



Au total, les gendarmes ont relevé 28 alcoolémies dont 11 délits, avec 1.09 mg/l pour le taux le plus élevé. Deux usagers ont également été contrôlés positifs au cannabis dont un titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans.



13 permis retirés sur le champ



"Ces 13 délinquants routiers se sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ", indique la gendarmerie, précisant qu'un motocycliste et un automobiliste ont également perdu leur permis suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h au dessus de la vitesse limite. 26 autres dépassements de la vitesse on été enregistrés par les motards.



Par ailleurs, 5 conducteurs ont été contrôlés alors qu'ils circulaient soit en défaut de permis, ou en annulation, suspension du document



Enfin, les gendarmes du Tampon ont effectué un contrôle de l'alcoolémie tôt ce dimanche, de 05h30 à 07h30. Sur les 150 dépistages effectués, 5 conduites en état d'alcoolémie dont 4 délits ont été constatés avec un taux le plus élevé de 0.85 mg/l.