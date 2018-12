Intempéries et gilets jaunes : 41,51 millions d'euros pour relancer l'agriculture réunionnaise

Le temps de l’urgence avec un soutien en trésorerie pour les entreprises les plus fragiles. Des mesures conjoncturelles permettront de réinjecter 41,51 millions d’euros dans les exploitations agricoles : 27,554 millions d’euros immédiatement, auxquels s’ajoutent des mesures fiscales, sociales et bancaires, 13,956 millions d’euros supplémentaires avant la fin du 1er semestre 2019.



Le second temps est celui du moyen terme (24 mois), qui permettra de mettre en place des projets d’investissement, des dispositifs de réduction des prix aux consommateurs, une amélioration progressive du revenu des agriculteurs et de développer l’emploi agricole. Les aides à l’investissement pourraient atteindre 16 millions d’euros et les mesures complémentaires en cours d’expertise 12,88 millions d’euros.

Tout le monde a été affecté par le mouvement des gilets jaunes le mois dernier. L’activité économique ayant été au point mort pendant plus de deux semaines, l’agriculture réunionnaise n’a pas été épargnée. Les blocages des routes ont engendré une perte de 1,7 million d’euros pour chaque jour de blocage. Le total : 24,1 millions d’euros de pertes.À cela, la filière ajoute les cyclones Berguitta et Fakir en début d’année, ainsi que d’importantes périodes de pluie. Les cultures des producteurs de canne à sucre et de fruits et légumes ont souffert : 39,3 millions d’euros perdus.Avec un total de 63,3 millions d’euros en moins cette année, un plan de relance pour l’économie agricole a été lancé par la Préfecture. Il comporte 26 actions réparties en deux temps :Le potentiel d’aides publiques devrait être de