A la Une . Intempéries du week-end : La Région réagit

Suite aux intempéries du week-end qui ont provoqué d’importants dégâts et ont coûté la vie à une personne, la collectivité régionale appelle à la solidarité pour les familles et entreprises concernées. Par GD - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 08:25

Le communiqué :

Ces dernières vingt-quatre-heures ont été marquées par de fortes intempéries qui ont touché La Réunion et, en particulier le sud de notre île.



C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris que ces fortes pluies ont fait une victime parmi les habitants de Vincendo. Au nom de l'ensemble des conseillers régionaux, je présente à la famille marquée par ce drame mes plus sincères condoléances.



Ces phénomènes climatiques, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents, révèlent à chaque fois la vulnérabilité de notre île, notamment face au problème de l’écoulement des eaux. La prévention des risques d’inondations et la résorption des radiers doivent constituer plus que jamais une priorité.



Dans l’immédiat, la solidarité doit s’exprimer vis-à-vis des entreprises et des familles sinistrées dans cette épreuve difficile. Les moyens de la collectivité seront mobilisés, le moment venu, pour aider à faire face à cette situation.



J'invite les Réunionnaises et Réunionnais à la plus grande prudence et vigilance après cet épisode de fortes pluies.