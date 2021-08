La grande Une Intempéries dans le sud sauvage : Le préfet et les élus au chevet des sinistrés

La stupéfaction règne encore à Saint-Philippe et à Saint-Joseph après les fortes pluies de ce week-end. Un homme a été emporté par les eaux et les dégâts sont importants là où les cours d’eau en crue sont sortis de leur lit. Par PB - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 15:00

Le préfet Jacques Billant, accompagné du sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli, et du président du département, Cyrille Melchior, s'est rendu ce lundi chez les familles sinistrées après l’épisode de fortes pluies de ce week-end.



A Saint-Joseph, les précipitations ont provoqué le gonflement de la ravine Vincendo. Plusieurs familles riveraines ont subi de plein fouet les torrents de boue qui ont dévalé les pentes.



Ces dernières, encore sous le coup de l’émotion, ont quasiment tout perdu. A leur écoute, le préfet a indiqué recenser les besoins "pour répondre dans un premier temps à l’urgence", grâce au relais des CCAS de chaque mairie. La procédure de catastrophe naturelle et le fonds de secours Outremer vont également être demandés.



"Pour pourvoir agir à temps", le maire de Saint-Joseph a souhaité l’installation d’un poste météorologique dans le sud sauvage et a également évoqué "des points d’aménagement qui n’ont pas été vus par le passé". "Notre rôle est de corriger", a déclaré Patrick Lebreton.