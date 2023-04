La grande Une Intempéries dans le Sud et l'Ouest : Des routes inondées

La circulation est difficile dans certains secteurs de l'île à cause d'importantes précipitations localisées comme au Tampon ou à Saint-Paul. Les voitures ont été momentanément à l'arrêt vers 15h30 lorsque des trombes d'eau se sont abattues au niveau du viaduc de l'entrée de la Nouvelle Route du Littoral. Par NP - Publié le Samedi 1 Avril 2023 à 17:02

Les conditions météorologiques se sont dégradées dans le Sud et l'Ouest de La Réunion ce samedi après-midi. Des difficultés de circulation ont été signalées sur la 4 voies entre Le Tampon et Saint-Pierre. Les véhicules ont été momentanément à l'arrêt sur le viaduc de Saint-Paul à cause de fortes précipitations avant de reprendre aux alentours de 16 heures.