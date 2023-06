Intempéries dans le Sud de La Réunion

Les fortes pluies tombent de façon très localisées et provoquent du ruissèlement et peuvent faire gonfler les ravines du secteur, précise Météo France. Les averses concernent plutôt le littoral de Petite-Île et de Saint-Joseph.



Les nuages se sont développés dans l'après-midi entre Petite-Île et Saint-Joseph. 130 millimètres ont été relevés en trois heures sur la Petite-Île.



Le phénomène devrait s'estomper dans la nuit, annonce Météo France.