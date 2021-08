Intempéries dans le Sud : Le point à St-Joseph

Communiqué de presse

Point de situation au 29 Août - 12h



La Ville de Saint-Joseph a tenu une nouvelle réunion de crise ce dimanche matin dans le cadre du PC Orsec déclenché hier au plus fort des intempéries.



Voici les principaux éléments.

- Routes :

Sur la RD 32, le radier Bassin Julien est emporté, l’axe est fermé. Il pourrait rouvrir en fin de journée si les travaux d’urgence sont terminés.

Le radier fusible est fortement endommagé et fermé à la circulation, des réparations sont prévues dès que les conditions météorologiques le permettront.



- Electricité: une majeure partie des foyers a été réalimentée hier soir, seuls quelques foyers isolés restent concernés par la coupure.



- Eau : Suite à une importante casse, 3000 foyers sont concernés par une coupure d’alimentation, principalement à l’Est de la ravine Vincendo. La Ville appelle à limiter l’usage d’eau lorsque les abonnés sont desservis.



- PC ORSEC: Peu d’appels reçus sur la ligne d’urgence, et aucune personne hébergée dans les 5 centres d’hébergement. Une astreinte téléphonique reste active au 0262 35 80 00 à compter de 12h.



Le Maire, Patrick Lebreton souhaite enclencher dès maintenant l’après de ce phénomène.