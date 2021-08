Communiqué Intempéries dans le Sud : La CMA appelle les sinistrés à se rapprocher de ses services

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat appelle les sinistrés à se rapprocher de ses services. Le communiqué : Par N.P - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 17:38

Les communes de Saint-Philippe et Saint-Joseph ont subi, ce samedi 28 août, d’importantes intempéries qui ont causé des inondations. Quarante-huit heures après ces événements, bon nombre de dégâts sont à déplorer.



Nous invitons l’ensemble de nos ressortissants, qui auraient été victimes de sinistres, à se rapprocher rapidement des services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion, ou à se rendre directement à la CMA Mobile, qui sera présente à Saint-Philippe jeudi 2 septembre et à Saint-Joseph vendredi 3 septembre sur les parvis de la Mairie à partir de 8H30.



Nous les accompagnerons afin de procéder à un état de leur situation et ainsi entamer des démarches auprès de leurs assurances.



Nous leur conseillons, d’ores et déjà de :



- se faire recenser auprès de leur mairie en cas de classement en état de catastrophe naturelle,



- contacter leur assureur pour effectuer la déclaration de sinistre, à établir dans les dix jours,



- prendre toutes les photos justifiant des dégâts occasionnés (matériels et outils endommagés, dégâts des eaux...)



- conserver le matériel détérioré, en cas d’examen par un expert.



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat reste mobilisée et à votre écoute