A la Une .. Intempéries dans le Sud : La CASUD affiche son soutien

Le président de la CASUD, André Thien-Ah-Koon, assure de son soutien les villes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. Il indique qu’un Conseil des Maires de la CASUD se déroulera la semaine prochaine à ce sujet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 11:59

Le communiqué :



Le Président de la CASUD, André THIEN AH KOON, profondément touché par ce qu'il s'est passé ce week-end à Saint-Joseph et à Saint- Philippe, assure de son total soutien les populations de ces deux communes durement touchées par les intempéries de ce week-end.



Il précise qu’un Conseil des Maires de la CASUD est programmé la semaine prochaine et se prononcera sur les premières mesures d'urgence à mettre en œuvre ainsi que les dispositions à prendre, avec les autorités compétentes, pour prévenir les conséquences dramatiques de ce type d’évènements liés au changement climatique.



