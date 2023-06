Intempéries dans le Sud : Des écoles fermées mardi à Saint-Joseph

Suite aux intempéries qui se sont abattues sur la commune de Saint-Joseph ce lundi 12 juin 2023 en fin d’après midi, Le Maire informe la population que le réseau routier est fortement dégradé sur les secteurs Centre et Ouest de la Ville.



Une reconnaissance opérée en début de soirée a permis d‘entrevoir les premières difficultés.



Compte tenu de ces éléments, les usagers de la route doivent redoubler de vigilance.



Afin de permettre aux services municipaux d’intervenir dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, les écoles du centre et de l’ouest seront fermées demain mardi 13 juin 2023, toute la journée.



Les écoles fermées ce mardi 13 juin 2023 sont :

Secteur Centre :

• École primaire de Bas de Jean Petit

• École primaire du Centre

• École primaire de Grand Coude

• École élémentaire des Jacques

• École primaire de Jean Petit

• École maternelle des Jacques

• École Privée Sainte-Anne



Secteur Ouest :

• École primaire de Bézaves

• École élémentaire du Butor

• École primaire de Carosse

• École primaire de Goyaves

• École élémentaire Lenepveu

• École primaire des Lianes

• École primaire de la Plaine des Grègues

• École maternelle du Centre (du Butor)

• École maternelle Madame CARLO

• École maternelle Manapany



Les écoles qui ne sont pas citées ci-dessus restent quant à elles ouvertes.