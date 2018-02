Intempéries à St-Louis : Le PC ORSEC déclenché

Ces dernières heures, Saint-Louis a connu un important épisode pluvieux. Conséquences : plusieurs maisons ont été inondées à la Rivière, plusieurs radiers sont submergés, de petits éboulis sur le chemin du Ruisseau et un important éboulis s'est produit aux Makes.

De ce fait, le maire de Saint-Louis, Patrick MALET, a décidé de déclencher le PC ORSEC à compter de ce soir 18h en mairie centrale où les demandes pourront se faire au 0262 57 50 49.

3 centres d’hébergement sont actuellement ouverts :

- Henri Lapierre à Saint-Louis

- Hégesippe Hoarau à la Rivière

- Petit Serré (RN5)

Par ailleurs, les équipes municipales (Police municipale, environnement, technique...) sont à pied d'oeuvre pour intervenir le plus rapidement possible et aussi veiller à la sécurité des personnes.

Le maire appelle, une fois de plus, au civisme, à la vigilance et à la plus grande prudence de la population.