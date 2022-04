A la Une . Intempéries : Salazie placée en vigilance à enjeu de sécurité

Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 13:03

Vigilance météorologique

Situation à enjeux de sécurité





La perturbation qui circule actuellement au-dessus de La Réunion apporte de très forts cumuls de précipitations.

La préfecture vous informe qu’en complément du passage au niveau de Vigilance

« fortes pluies/orages », une zone de vigilance à enjeu de sécurité concerne actuellement le secteur de Salazie.

Les pluies prévues cet après-midi viendront s’additionner aux pluies précédentes avec un sol déjà fortement saturé. Les fortes pluies attendues dès cet après-midi se concentreront principalement sur l’intérieur de l’île.

Les cumuls de pluie relevés sur les 12 dernières heures dans la région de Salazie sont les suivants :

- 424 mm à Grand Ilet

- 438 mm à Mare à Vieille place

- 406 mm à Bélouve

- 372 mm à Ilet Vidot

Le caractère de cet épisode pluvieux, qui fait craindre le dépassement du seuil orange, est un scénario probable qui dépendra essentiellement de la répartition spatiale et temporelle des plus grosses intensités de pluie.

Le risque de crues génératrices de débordements est avéré et susceptible d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

D’autres secteurs de l’île, notamment au Tampon, à Saint-Philippe et Saint-Louis sont également concernés par des axes routiers impraticables et des radiers submergés.



CONSIGNES INDIVIDUELLES A LA POPULATION Tenez-vous informés sur l’évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias par les autorités.

Mettez-vous à l'abri. Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière et respectez en particulier, les déviations mises en place.

Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations. Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc.)

