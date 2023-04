A la Une . Intempéries : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour St-André et Ste-Marie

La préfecture annonce que le gouvernement reconnaît l'état de catastrophe naturelle à Saint-André et Sainte-Marie suite aux pluies exceptionnelles du 25 au 26 janvier. Par NP - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 16:49

Intempérie exceptionnelle du 25 au 26 janvier 2023

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes de Saint-André et de Sainte-Marie



Conformément à l’arrêté interministériel publié au Journal Officiel de ce jeudi 13 avril 2023, les communes de Saint-André et de Sainte-Marie ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux précipitations exceptionnelles survenues les 25 et 26 janvier 2023.



Les assurés de ces communes ayant subi des dommages bénéficient d’un délai de 30 jours à compter de la date de la publication de l’arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état estimatif des dégâts ou de leurs pertes, soit jusqu’au 13 mai 2023.



Arrêté du 20 mars 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel du 13 avril 2023



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047433934