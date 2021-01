Intempéries : Les zones les plus impactées

Depuis la mi-journée, La Réunion est concernée par un environnement favorable à la formation des orages. Des premières averses s'étaient déjà produites dans la matinée, dans les Hauts de Saint-Denis et de Sainte-Marie mais aussi à l'Etang-Salé et au Tampon. Le bulletin de vigilance orages a été émis pour l'après-midi. L'alerte a démarré à midi et court au moins jusqu'à 17 heures.



Des averses marquées sur les hauteurs de l'île



Entre 12h et 15h, ce sont 50 millimètres de pluies qui se sont abattus à La Plaine des Palmistes, 39 mm à Bellevue sur Bras-Panon, 30 mm aux Colimaçons à Saint-Leu, 29 à la Plaine des Cafres, 13 mm au Piton Maïdo et 11 mm à Petite France.



Parmi les autres secteurs de La Réunion impactés, l'on retrouve le Pas de Bellecombe et Saint-Denis (entre 5 et 8 mm de pluies en trois heures).