Intempéries : Les prix des fruits et légumes augmentent

8,90 euros le kilo de mangues, 3,90 euros le kilo de fruits de la passion, 1 euro la salade… Les prix des fruits et légumes commencent à augmenter progressivement après les fortes pluies de ces derniers jours.



Au marché 24/24 de Saint-Pierre, l’addition est salée pour une cliente qui vient de payer le kilo de courgettes à 7,50 euros, soit 2 fois et demi le prix en temps normal. Les tomates sont à 3,20 euros le kilo. Des tomates, "vues à la télévision, encore moins chères ici qu’à St-Denis où le kilo est à 4,50", tient à préciser Thomas, vendeur.



Une augmentation des prix causée bien évidemment par les caprices du ciel. L’alternance de pluie et de soleil n’est pas pour arranger la situation.



Coté importation, le marché St-Pierrois a dû faire face à une pénurie d’oranges, citrons et oignons d’Inde il y a deux semaines, précise Nancy, vendeuse polyvalente.



Les prix risquent encore d’augmenter dans les jours à venir, "si d’autres dépressions venaient à s’approcher de La Réunion". "Dans ces cas-là, il reste encore les fruits et légumes surgelés et en boîte", relativise une cliente.