Intempéries : Les conseils pour se protéger de la foudre

Que l’on soit dehors, à la maison ou dans sa voiture, des conseils adaptés à chaque situation permettent de limiter l’exposition à la foudre et le risque d’électrocution. Voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire.



À l’extérieur en général



À faire:

- Se coucher au sol, jambes repliées sous soi.

- S’éloigner et ne pas toucher de structure métallique comme les pylônes, les poteaux ou les clôtures.

- Chercher un abri en pierre. Si ce lieu n'est pas équipé de paratonnerre, il faut se tenir éloigné des murs. Pour rappel, le paratonnerre sert à protéger un bâtiment d’un coup de foudre direct.

- Se couvrir avec une pièce isolante comme un ciré ou une bâche.

- À la montagne, se réfugier sous une corniche qui doit dominer d’au moins cinq fois la hauteur d'une personne.



À ne pas faire:

- S’abriter sous un parapluie.

- Se plaquer contre une paroi, d’autant plus si elle est humide.

- Rester collés les uns aux autres si vous êtes en groupe. Mieux vaut laisser trois mètres entre chaque personne pour éviter la formation d’un éclair latéral entre deux personnes.

- S’abriter sous un arbre ou des branches basses.

- Se tenir débout les jambes écartées ou marcher à grandes enjambées.

- Entrer dans une cabine téléphonique.

- Téléphoner de son téléphone portable.



En bord de mer



À faire:

- Sortir immédiatement de la mer car l’eau est conductrice d'électricité. La tête du nageur est aussi une cible idéale pour la foudre qui cherche un point en hauteur.

- Toujours consulter les prévisions météorologiques avant de sortir en bateau. Et ne pas rester à bord si c'est possible.



Dans la voiture



À faire:

- S’abriter dans la voiture si elle n’est pas décapotable et que le toit n’est pas en plastique. La carrosserie en métal fait office d'enveloppe protectrice.

- Rabattre l’antenne radio.

- S'arrêter sur le bas côté de la route, et de préférence ne pas rouler. Se tenir loin des lignes électriques. Si une ligne électrique tombe sur votre véhicule, demeurez à l'intérieur et attendez du secours.



À la maison



À faire:



- Débrancher les cordons d’alimentation secteur, le câble d’antenne de la télévision et les ordinateurs car exposés à une forte surtension ces appareils peuvent "imploser". Avoir recours, de préférence, à des appareils munis de piles.

- Bien fermer les portes et les fenêtres.

- Se réfugier dans une pièce située au centre du bâtiment, car la foudre peut traverser les murs extérieurs, les fenêtres et les portes;



À ne pas faire:

- Toucher des objets qui conduisent l'électricité, comme les appareils électroménagers, les éviers, les baignoires et les tuyaux en métal.

- Prendre un bain ou une douche.

- Utiliser le téléphone fixe de la maison. En revanche, se servir du portable est possible.