Intempéries : Les conditions météo restent dégradées ce jeudi à La Réunion

Prévisions pour la journée du jeudi 26 janvier : Par NP - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 00:14

Prévisions pour le jeudi 26 janvier



Peu de changement à attendre pour cette journée de Jeudi avant le retour d'un temps plus agréable prévu ce week-end. En effet, le ciel reste bien chargé sur le département et des averses se déclenchent par intermittence sur les régions du Nord-Est et de l'Est. Ces dernières devraient être faibles à modérées. Sur les zones de l'Ouest et du Sud, les averses devraient y être très discrètes.



L'après-midi, peu d'évolution à prévoir avec toujours un temps très nuageux sur le département et des averses faibles attendues dans l'intérieur, elles seront localement modérées sur les régions du Nord-Est, de l'Est et du Sud-Est.

Le vent de secteur Nord est modéré, les rafales atteignent 50 à 60 km/h sur la région de Saint-Gilles et vers Sainte-Rose. Il prend une composante Nord-Ouest sur le chef-lieu. Les brises prédominent le matin sur Saint Pierre avant l'arrivée d'un vent de Nord-Ouest l'après midi.



Les températures maximales sont inférieures de 4 à 5 degrés sur le littoral de l'Est par rapport aux normales, 1 à 2 dg sur le littoral de l'Ouest.



La mer est agitée. Une petite houle de secteur Sud déferle le long des côtes Sud-Ouest, Sud et Sud -Est. Une petite houle de Nord-Nord-Ouest déferle du Port à Sainte Suzanne en passant par Sainte Marie.