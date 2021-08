Intempéries : Les agents de l’UTR Sud sont à pied d'oeuvre pour sécuriser les routes départementales

« Météo France a placé une grande partie de La Réunion en vigilance vents forts, fortes pluies et orages. Les images diffusées sont impressionnantes.



J’ai appris avec tristesse que les intempéries avaient fait une victime, emportée par la montée des eaux à Vincendo, et avait inondé plusieurs habitations. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille endeuillée. J’ai une pensée pour les familles sinistrées auxquelles j’apporte mon soutien dans cette difficile épreuve.



Les fortes pluies qui se sont abattues dans le Sud de l’île ont entraîné d’importants dégâts sur les routes départementales. J’invite les usagers à la plus grande prudence au vu des conditions très difficiles sur les routes départementales, particulièrement dans le Sud de l’île.



Les équipes de l’UTR Sud de la Collectivité départementale, que je tiens à remercier pour leur engagement, se sont rendues sur place dès ce matin pour constater les dommages, commencer les travaux de déblaiement et sécuriser les différents sites ».



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion



La situation à 17h30 est la suivante :



A Saint-Pierre

- sur la RD 400 gravier sur la chaussée du PR 10+000 au 10+500. Le nettoyage est terminé

- sur la RD 28 : boue sur la chaussée du PR 3+900 au 4+100. Le nettoyage est terminé.





A Saint-Joseph

La RD32 PR5+550 : l’enrobé a été arraché au niveau de la ravine Dominique. La route est coupée, une déviation a été mise en place. Si les conditions climatiques s'améliorent, un dégagement sera effectué demain dimanche pour permettre une réouverture sur chaussée rétrécie, dès lundi matin.



La RD3 PR 218+400 : il y a eu un glissement de terrain, la circulation s’effectue sur demi-chaussée. Un dégagement est en cours.



Sur la RD 37, du PR4+750 au PR5+300, la chaussée est dégradée. La circulation est difficile mais reste possible sur demi-chaussée. C’est la même chose sur la RD34 du PR7+950 à 8+250.



A Cilaos

Sur la RD241, route de Bras Sec, le nettoyage a été effectué.



Sur la RD242, route d’Ilet à cordes, il y a eu un éboulis au PR3 + 400. Un dégagement est en cours pour permettre une circulation sur une voie. La route sera complètement fermée à partir de 19h00 jusqu’à nouvel ordre, pour la sécurité des usagers. Les travaux de dégagement reprendront dimanche matin, sous réserve des conditions météorologiques, pour permettre une réouverture de la voie dès que possible.