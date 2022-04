A la Une . Intempéries : Le point sur les routes départementales

Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 12:50

Communiqué de presse



Le Département de La Réunion informe. Point de situation à 12h30.



NORD : RD 43 route de St François : suite à un important glissement de terrain au PR 11+500 (le Brûlé), route coupée. Inspection en cours par le BRGM. Une déviation est en place par la RD 42.

RD 41 route de la Montagne : glissement de terrain au PR 9+300 (la Montagne le 9ème km), ½ chaussée dans le sens décroissant neutralisée au droit de l’évènement. Le dégagement est en cours.

OUEST :

Pas d’incident signalé.



SUD : RD 3 radier du Ouaki : route fermée. En attente de la décrue pour évaluation des éventuels dégâts et réalisation le cas échéant des travaux de réparation.

RD 400 ligne des 400 : radiers submergés au niveau de la ravine Bras d’Antoine (PR 10+500) et de la ravine des Cabris (PR 11+100)

RD 27 route de Bras de Pontho : radier submergé au niveau du Dassy (PR 6+700)

RD 70 route de Bois Court : radier submergé au niveau de la ravine Bras de Pontho (PR 2+050)

EST : RD 48 route de Salazie et RD 52 route de Grand Ilet : la plus grande prudence est recommandée au vu des fortes précipitations en cours sur le secteur pouvant causer ponctuellement l’inondation de la chaussée.

« Comme à chaque événement pluvieux important, la plus grande prudence est recommandée. Les équipes de la Direction départementale des routes sont sur le terrain pour que les conditions de circulation soient rétablies dans les meilleurs délais. Un prochain point sera fait en fin d'après-midi» déclare Cyrille melchior, Président du Département.