A la Une . Intempéries : Le point sur les routes départementales

Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 16:58



Point actualisé sur la situation des routes départementales



Le Département de la Réunion informe :



Sur Saint-Joseph : RD32 PR5+550, secteur ravine Dominique, la circulation est de nouveau possible par alternat ;

sur les RD 34 et 37, les dégagements ont été effectués et les zones dangereuses balisées, la circulation est possible parfois, sur demi chaussée.

Sur Cilaos : RD242, la chaussée est complètement dégagée, la route est ouverte sur les 2 voies.