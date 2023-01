La grande Une Intempéries : Le déluge à Sainte-Suzanne

Une vigilance fortes pluies et orages est actuellement en vigueur sur une grande partie de La Réunion. Des pluies sont enregistrées notamment dans l'Est où l'eau dévale les pentes du Chemin Commune Carron à Sainte-Suzanne. (Photo : Radar974) Par NP - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 16:03

La circulation est aussi difficile à la Marine de Sainte-Suzanne, comme on peut le voir sur la photo d'un autre internaute qui a publié sur Radar974 :