A la Une . Intempéries : L'île Maurice sous les eaux

Après une période d'extrême sécheresse où le taux de remplissage des réservoirs étaient critiques, la saison d'été avec l'arrivée des pluies étaient très attendues. Mais comme chaque année à l'île Maurice, ce sont des scènes de désolation un peu partout à travers l'île. Par E. Moris - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 13:48





Depuis hier soir, 19h30, un avis de pluies torrentielles est en vigueur à Maurice. Il a été maintenu ce matin par la station météo de Vacoas. Toutefois, le fait inédit cette fois est la décision du National Crisis Committee. Ce matin, après consultation avec le Premier ministre, cette instance a décidé de sanctionner toute personne qui risquerait leur vie, alors qu’il pleut des trombes, en se baladant dans les roues. Cet individu, s’il n’est pas employé d’un service essentiel, risque une amende ne dépassant pas Rs 100 000 et une peine de prison ne dépassant pas 2 ans. Rappelons que la décision a été publiée à l’Officiel ce vendredi. Elle est valable depuis 6 heures demain, samedi.



Cette mesure est-elle justifiée ? Il semble que oui. Car il pleut des trombes d’eau dans le pays. Même si c’est la région Nord qui est le plus affectée, durant ces dernières 12 heures, c’est Wooton qui a enregistré la plus forte pluviométrie, 188 mm. Belle-Mare suit en deuxième position avec 157 mm de pluie (voir hors-texte 1). Mais la station météo de Vacoas a précisé que de 22 heures hier à 10 heures ce vendredi, plus de 100 mm de pluie ont été enregistrés dans plusieurs endroits. Le mauvais temps devrait persister jusqu’à dimanche, a déclaré le prévisionniste Avinash Dookhee. Il s’agit cependant de chiffres communiqués par la météo à 10h30.



Les précipitations importantes de ces dernières 24 heures dans plusieurs régions de l'île, dans le sud, le sud-ouest et le plateau central, ont provoqué des accumulations d'eau. En cause la mauvaise gestion des drains de canalisation.

Soulignons que nombre de rivières sont en crue après les grosses pluies qui se sont abattues sur l’île. Les cas d’accumulation d’eau sont légion. D’ailleurs, plusieurs routes ont été impraticables durant une partie de la journée de vendredi. Cependant, les autorités ont rapidement remédié à la situation, même s’il a fallu des déviations. Le cas le plus surprenant, c’est le tronçon de l’autoroute entre la Place d’Armes et le Caudan.



En raison de ces pluies diluviennes, plusieurs foyers ont été privés d’électricité. À un certain moment, le chiffre de 700 a été avancé par le chargé de communications du Central Electricity Board, Thierry Ramasawmy. Mais rien que dans les régions de Calebasses et d’Arsenal, environ 150 foyers ont été impactés. Cela serait dû à la chute d’un pylône électrique à Jin Fei vendredi matin. Dans les autres régions, ce sont des cas isolés de coupure d’électricité.



Notons également qu’à vendredi matin, vers 7 heures, 181 personnes se trouvaient dans les différents centres de refuge. Le plus grand nombre se trouve à Bambous. En effet, à vendredi matin, le centre communautaire de cette région de l’Ouest avait accueilli 87 personnes. En deuxième position, l’on trouve le centre communautaire de Tranquebar où 58 personnes avaient trouvé refuge. 23 se trouvaient au centre de Cité la Cure et 13 à celui de Pointe-aux-Sables.



Rappelons qu’en raison de l’avis de pluies torrentielles, seuls les services d'urgences sont opérationnels dans les hôpitaux. Les Area Health Centres, Community Health Centres et les Mediclinics sont restées fermées. Les rendez-vous de ce vendredi ont été renvoyés à une date ultérieure. Les patients seront informés sur leurs nouvelles dates par téléphone.



Il a aussi été annoncé que les pompiers avaient effectué 42 interventions à travers l’ile dans la nuit. La plupart tu temps, c’était pour des accumulations d’eau et des obstructions de route. D’autres interventions ont eu lieu pour aider des automobilistes piégés par la montée des eaux.