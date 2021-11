A la Une . Intempéries : L'état de catastrophe naturelle reconnu à St-Philippe et St-Joseph

Voici le communiqué de la préfecture suite à la publication dans le Journal Officiel de l'arrêté interministériel qui accorde à Saint-Joseph et Saint-Philippe la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 11:41

Intempéries du 28 août 2021

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans les communes de Saint-Philippe et Saint-Joseph





Par l’arrêté interministériel publié au journal officiel du jeudi 4 novembre 2021, les communes de Saint-Philippe et de Saint-Joseph ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux débordements de cours d’eau et aux inondations par ruissellement et coulées de boue survenus le 28 août 2021.



Les personnes et les sociétés ayant subi des dommages bénéficient d’un délai de 10 jours à compter de la date de la publication de l’arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état de leurs pertes. Les mairies concernées devront faire connaitre ces dispositions à leurs administrés.