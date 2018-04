Intempéries: Interdictions de circuler et routes fermées

Suite aux intempéries engendrées par Fakir, il est déconseillé de circuler dans plusieurs villes :



Saint-Pierre : il est demandé aux agents qui ne sont pas d’astreinte de ne pas prendre leur poste ou de regagner leur domicile en prenant toutes les précautions d’usage.



Saint-André : interdiction de circulation par arrêté municipal sur tout le réseau routier.



Saint-Benoît : sur la RN3 à Saint-Benoit secteur La Confiance, suite aux conditions météorologiques très dégradées, la route est totalement fermée à la circulation dans les deux sens.



Saint-Joseph: les routes ne sont plus praticables sur les secteurs de Vincendo, Langevin et Jean Petit. En centre-ville, le radier Fusible a été emporté. Un centre d’hébergement a été installé dans les locaux de l’école du Centre. Par ailleurs, le personnel communal est invité à ne prendre aucun risque et à rester à domicile si les conditions ne permettent pas, sur son secteur, de circuler en sécurité.



Saint-Louis: - plusieurs radiers sont submergés

- beaucoup de routes sont impraticables

Le maire appelle à la prudence et informe les administrés victimes d'inondations que 2 centres d'hébergements sont ouverts dans les ecoles de Petit Serré et Hegesippe Hoarau.

Pour toute urgence, numéro du PC Orsec 0262 57 50 49