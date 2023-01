A la Une . Intempéries : Inondations et panique sur les routes du Nord et de l'Est de La Réunion

Le Nord et l'Est de La Réunion ont été frappés par des intempéries dans la nuit de mercredi à jeudi. Une vigilance fortes pluies et orages est en vigueur. Les conditions météorologiques étaient si dégradées que des routes de Saint-André, Sainte-Marie ou encore Saint-Denis ont été inondées et des embouteillages se sont formés sur la 4 voies au milieu de la nuit. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 00:11

Situation actuelle



Secteur Nord :



- RN1 route du Littoral reste basculée entre la Grande Chaloupe et la Possession, actuellement 1 voie vers l'Ouest et 2 voies vers le Nord.

- RN1 route du Littoral sortie vers la Grande Chaloupe est inondée et fermée.

- RN1 entre St Paul et La Possession: suite aux fortes précipitations la circulation est difficile car la chaussée est inondée par endroit.



Secteur Est :



- RN2 Ste Rose route des Laves, chaussée inondée par endroit. Circulation difficile.



Secteur Sud :



