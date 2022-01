A la Une .. Intempéries : Crue au Bassin La Paix

Regardez ces images impressionnantes prises après les dernières intempéries au niveau du Bassin La Paix. (Images : Stéphane Pierrard et Maëva Huart). Par Zinfos974 - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 15:04

Le Nord et l'Est de La Réunion sont concernés par une vigilance fortes pluies et orages. Plusieurs cours d'eau sont en crue, comme la Rivière des Roches. Un débit puissant est observé au Bassin La Paix. La plus grande prudence est recommandée.













