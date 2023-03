A la Une . Insultes envers les gendarmes : "Je m'excuse, j'ai été un vrai connard avec eux"

Violences, menaces et outrage à agents de la fonction publique étaient jugées ce lundi dans le cadre de la comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les faits ont été commis le 17 mars dernier à Saint-Benoît. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 11:31

Le 17 mars dernier, à Saint-Benoît, Flavien B. a bu plus que de raison. Pour ce père de quatre enfants, c'est habituel à tel point que femme et enfants sont rompus à l'exercice. Quand il est dans cet état, ils vont directement chez leur tante qui habite juste à coté. Ce jour-là, il se dispute avec sa compagne qui quitte aussitôt le domicile et va chez sa soeur.



Les gendarmes sont appelés et là, un festival d'outrages et d'insultes et de menaces débute. Une chose est certaine, il veut en découdre avec les miliaires qui le tasent pour le calmer et l'interpeller. Qu'importe son interpellation, l'homme de 44 ans continue sur sa lancée. Il est tellement agressif, qu'il est impossible de lui faire un test d'alcoolémie. "C'était long et varié", indique un des militaires insulté.

Revenu dans un état normal, le prévenu reconnaît les faits : "Je m'excuse, j'ai été un vrai connard avec eux", avoue-t-il en s'excusant. "Ça va mieux depuis qu'il est sorti de prison. Il boit moins mais il est bourré avec deux bières, il ne tient plus l'alcool", explique sa compagne.



Le quadragénaire est bien connu de la justice avec 11 mentions à son casier judiciaire, toutes en lien avec l'alcool et la violence. Le parquet requiert une peine de 8 mois de prison avec maintien en détention. Le tribunal ne suit pas les réquisitions et condamne le prévenu à 1 an de prison entièrement assorti d'un sursis probatoire renforcé mais avec l'interdiction de fréquenter les débits de boisson pour 5 ans.