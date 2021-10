Insultes, croix gammées... Une école saint-louisienne vandalisée ce week-end

L'école Adrienne-Lenormand de Saint-Louis a été vandalisée durant le week-end. "En me rendant sur place, j’ai découvert des insultes, des croix gammées… alors même qu’un accueil d’enfants devait avoir lieu pour le soutien scolaire", exprime la mairie, Juliana M'Doihoma, qui "condamne fermement ces agissements et appelle chacun à un esprit de responsabilité et de civisme pour que cela ne se reproduise plus".