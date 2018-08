Institut Derma Nude: Accusée d'exercice illégal de la médecine

Devant le tribual de Saint-Pierre ce matin, l'affaire de l'institut de beauté Derma Nude. L'institut proposait des techniques soit-disant esthétiques qui relèvent plutôt d’interventions médicales et pratiquées par des esthéticiennes non-qualifiées. Techniques d’amincissement par le froid ou encore soin du visage avec des micro aiguilles, les prestations sont facturées près de 200 euros.



La brigade de recherches de Saint-Pierre a mené les perquisitions, après plusieurs plaintes de clientes du centre de soins. Brûlures, boursouflures, infections cutanées ou plaies, les conséquences sont graves.



Le parquet a mis en cause les établissements en qualité de personnes morales, pour "mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence".



La directrice de 33 ans, murielle Hoareau a quant a elle été mise en cause pour délit d’"exercice illégal de la profession de médecin". Quatre victimes ont porté plainte.