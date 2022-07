A la Une . Installée récemment dans l’île, cette ex-candidate d’une émission télé découvre un "fléau de La Réunion"

Ex-candidate de l’émission "Familles nombreuses : la vie en XXL", Marie-Alix Jeanson et sa famille se sont installées il y a peu à La Réunion. Malheureusement pour elle, sa période d’enchantement n’aura pas résisté aux crocs d’un chien errant. Par GD - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 10:11

"Depuis que je suis arrivée, tout est découverte et émerveillement. C’est pour ça que c’est trop bien ce genre de mutation […] Tout est nouveau… Palmiers, la mer, la route, le style de gens, la langue parce que les gens parlent créole, les cannes à sucre, les odeurs… C’est vraiment canon", s’enthousiasmait Marie-Alix Jeanson, jeudi dernier au lendemain de son arrivée sur l’île.



Celle qui s’est fait connaître au travers de l’émission "Familles nombreuses : la vie en XXL" a été mutée dans le département où elle s’est installée avec son mari et ses 5 enfants. Néanmoins, celle qui avait prévu de "crâner" avec sa nouvelle vie a déchanté seulement 6 jours après son arrivée en raison de la panne de sa voiture. C’est surtout la cause du problème qui lui a rappelé que tout n’était pas rose sous les tropiques.



"Le garagiste m’a appelée en urgence ce matin parce qu’il avait quelque chose à me montrer […] L’un des fléaux de La Réunion c’est le nombre d’animaux errants et dans notre rue on l’avait déjà constaté […] Et apparemment c’est un chien errant qui aurait eu la bonne idée de passer sous notre voiture et de grignoter tous les câbles…" peste-t-elle sur son compte Instagram avant de confirmer que "c’est vraiment la douche froide, je vous avoue… ".



Actuellement sans véhicule, la mère de famille doit gérer son installation et les démarches inhérentes. Une mésaventure qui lui permet de découvrir une autre difficulté de la vie à La Réunion : ne pas être véhiculé.