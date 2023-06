Installation du nouveau Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de La Réunion

Depuis la création de l’établissement en 2013, Shenaz Bagot siège au Conseil de Surveillance dans le collège des personnalités qualifiées. Au-delà de son parcours professionnel, elle est reconnue pour son implication en matière d’insertion sociale, avec, à son actif, la création de l’Ecole de la deuxième chance dont elle a été la première Présidente, ou encore de la fondation Fond’ker qui accompagne les initiatives solidaires. Femme engagée, c’est naturellement vers elle que le choix s’était porté en 2021, au moment de désigner au sein du Conseil de Surveillance, la Référente RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).



La séance d’installation de la nouvelle mandature a aussi permis de renouveler le comité d’audit et la commission consultative des marchés.



Parmi ses premières décisions, le nouveau Conseil a validé les orientations tarifaires pour 2024, en réaffirmant la nécessité de proposer des évolutions mesurées afin de contribuer à la lutte contre la vie chère. Une augmentation des tarifs est néanmoins indispensable car l’établissement public doit préserver sa capacité d’investissement pour servir les trois ambitions de son prochain

Projet Stratégique qui couvrira la période 2024-2028. Les deux premières s’inscrivent dans la continuité de l’actuel Projet Stratégique :



- Un Port Rayonnant, s’attachant à poursuivre l’amélioration des performances opérationnelles et du service au client afin de conforter l’attractivité de Port Réunion et son positionnement sur l’échiquier régional ;



- Un Port Responsable, amplifiant les actions visant à la préservation de l’environnement et à la sobriété dans la consommation des ressources ;



La troisième ambition complétant le triptyque du développement durable est celle d’un Port Ancré à son territoire, œuvrant au bénéfice des réunionnais et réunionnaises, en permettant la création d’emplois grâce à la valorisation des terrains de la circonscription portuaire : à la fois acteur économique en appui à l’économie bleue, facilitateur pour une nouvelle approche des activités logistiques en lien avec le port, contributeur à la transition énergétique de La Réunion pilotée par la Région.



D’ici la fin juin, des ateliers rassemblant les principaux interlocuteurs du Grand Port Maritime de La Réunion, élus, acteurs économiques, monde associatif, services de l’Etat, approfondiront ces concepts pour en déduire une feuille de route concrète.



Ce travail servira de colonne vertébrale au Projet Stratégique dont la construction se poursuivra jusqu’à être soumis à l’approbation du Conseil de Surveillance lors de la séance de novembre, suivie de diverses procédures administratives permettant de recueillir l’avis du public.



Ces enjeux importants sont consensuels au sein du Conseil de Surveillance et cohérents avec les réflexions en cours au sein des collectivités locales. Ce point est important car ils devront s’inscrire dans la durée, et avec une vision partagée.