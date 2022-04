Rubrique sponsorisée Installation du nouveau Conseil de Développement de la CINOR

Par décision de son conseil communautaire du jeudi 23 septembre 2021, la CINOR a défini la nouvelle composition et le nouveau mode de désignation de son conseil de développement.



Il s’agissait, du fait des nouvelles dispositions législatives régissant la mise en place des conseils de développement, et notamment de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, de mettre en conformité le cadre juridique présidant à la mise en place des conseils de développement.



Pour rappel, le Conseil de développement est un organe consultatif composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Complément de la démocratie représentative, il a vocation à être régulièrement consulté par les instances de gouvernance de la Communauté d’agglomération.



Le conseil de développement contribue à créer un dialogue entre acteurs divers, société civile, citoyen(nes), sur des questions d’intérêt commun. Les débats s'organisent à l’écart des confrontations partisanes et dépassent la défense d’intérêts individuels ou sectoriels. Les conseils de développement sont attachés à une éthique du débat et de la discussion, respectueuse de l’autre, afin d'éviter des oppositions frontales. La critique doit être constructive et basée sur un avis argumenté.



Par l’émergence d’une parole collective, le conseil de développement contribue à enrichir la décision politique, au service de l’intérêt général. Porteur d’expertises diversifiées et force de propositions, il s’efforce d’apporter une approche globale aux thématiques traitées, en s'affranchissant des cloisonnements administratifs ou sectoriels, afin de mettre en cohérence les différentes propositions issues d’une réflexion transversale.



Le Conseil de développement est donc une instance sereine, dégagée des contingences politiques, avec pour seule préoccupation le développement du territoire.



Il a pour mission l’émergence d’idées et de propositions pour l’aménagement et le développement durable d’un territoire.

Conseil de développement – le processus de réactivation



Le conseil communautaire du 23 septembre 2021 a validé le principe de la réactivation du conseil de développement de la CINOR. Pour la mise en œuvre de cette décision, une campagne de communication a été menée entre le 28 février et le 28 mars 2022 incitant les administrés du territoire de la CINOR à participer aux réflexions menées par le conseil de développement de l’EPCI par le biais d’une candidature pour y siéger.



Cette campagne de communication a pris fin le 28 mars 2022 et 110 candidatures ont été enregistrées.



Conseil de développement – la composition



Trois collèges :

• Collège des entreprises

• Collège des associations

• Collège des personnes qualifiées



Le Conseil de Développement de la CINOR comprend 48 membres (24 femmes et 24 hommes) répartis au sein de ces trois collèges de la manière suivante :



15 personnes au sein du collège des entreprises (7 femmes et 8 hommes)



Références législatives relatives aux conseils de développement



• Loi d’Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire du 25 juin

1999 dite Loi Voynet ;



• Loi pour la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des

Métropoles du 27 janvier 2014 (articles 12, 42, 43 et 79 de la loi MAPTAM)



• Loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015

(article 88 Loi NOTRe) ;



• Loi pour l’Égalité et la Citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 57) ;



• Loi pour l’Engagement et la Proximité du 27 décembre 2019 (articles 1 et 80).