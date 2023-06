Communiqué Installation du Comité de pilotage sur le suivi de la scolarité des élèves sportifs de haut niveau

Le premier comité de pilotage du dispositif de suivi de la scolarité des élèves sportifs de haut niveau à La Réunion se tiendra le mercredi 21 juin à 14h au CREPS de Saint-Denis. Présidé par Madame la rectrice, cet événement important réunira les acteurs clés du domaine de l'éducation et du sport de haut niveau. Par N.P - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 09:30

Ce COPIL-SHN s’inscrit dans le cadre législatif renouvelé de l’écosystème sportif français à la suite de la création de l’Agence nationale du sport (ANS) qui a notamment pour mission la gestion de la stratégie nationale du sport de haut niveau et de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, qui a transféré les missions relatives au sport de haut niveau des services déconcentrés vers les centres de ressources et d’expertise de la performance sportive (CREPS). La création des Maisons Régionales de la Performance dans les CREPS est la résultante de ce changement de cadre avec un rôle de guichet unique du sport de haut niveau.



L’ambition partagée entre le Rectorat, l’Université et le CREPS-MRP est d’assurer simultanément aux sportifs ayant une pratique sportive d’accession au haut niveau ou d’excellence, scolarisés dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur de La Réunion, les moyens d’une réussite scolaire, universitaire ou professionnelle et les conditions d’une préparation sportive de qualité.



Le comité de pilotage, a ainsi pour objectif la concertation des acteurs et la mise en place des mesures concrètes permettant par des aménagements de scolarité à faciliter la poursuite et la réussite des deux cursus, scolaire et sportif. Il réunira des représentants de l'Éducation nationale, de l'Université et du CREPS de La Réunion, qui joueront un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de ces mesures.



L'événement sera également marqué par la signature de la convention cadre entre les parties concernées. Cette convention, signée par Mme la Rectrice, le Président de l'Université et le Directeur du CREPS, symbolisera l'engagement des institutions dans la promotion de l'éducation et du sport de haut niveau. Les élèves sportifs de haut niveau sont confrontés à des défis uniques dans leur parcours éducatif avec lequel ils doivent concilier les exigences de la pratique sportive d’excellence. Il est primordial de mettre en place pour ces élèves à besoin particulier des dispositifs adaptés et des aménagements de leur temps pour les accompagner dans leur double cursus, en leur offrant les meilleures conditions pour s'épanouir et réussir à la fois leurs projets scolaire et sportif.



