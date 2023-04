Installation du Comité Participatif Local du mouvement politique UTILES à La Réunion

Le communiqué :



En sa qualité de co-fondatrice du nouveau mouvement politique national UTILES (Ultramarins, Territoires, Indépendants, Liberté, Ecologie et Solidarité), Nathalie BASSIRE accueille son président Bertrand PANCHER pour l’installation du premier Comité Participatif Local à La Réunion.



Cette séquence, ouverte à tous, se tiendra le samedi 29 avril 2023 dans le cadre d’un pique-nique partage au lieu-dit La Petite Ferme, à la Plaine des Cafres, sur la commune du Tampon.



Plusieurs tables-rondes seront organisées autour de différentes thématiques de société et d’actualité (telles que la vie chère, la santé, l’éducation, …) afin de recueillir les avis, suggestions, interrogations et propositions des citoyens réunionnais.



Nous voulons ainsi travailler avec l’ensemble de nos concitoyens en les écoutant et en construisant, avec eux et pour eux, un véritable projet de développement humain, économique, social et environnemental.



Le fruit de ces échanges et travaux collectifs alimentera ensuite l’action politique de notre mouvement et de ses représentants au plus haut niveau, auprès des instances publiques nationales.



En effet, notre association politique transpartisane, qui rassemble élus (locaux et nationaux) et citoyens au-delà des clivages politiques, a la volonté de créer une alternative crédible et redonner la parole à nos concitoyens en leur permettant d’intégrer des comités participatifs locaux dans chaque territoire pour reprendre leur destin en main, afin de rénover en profondeur notre démocratie.