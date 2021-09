Communiqué Installation du Comité Départemental des Services aux Familles

La famille était au cœur du colloque « les services aux familles réunionnaises » organisé par la Caf en février 2021 sous l’égide de l’État. Cet évènement avait permis de dresser le bilan du premier Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) et de dessiner le cadre du nouveau schéma signé jusqu’en 2022. Par NP - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 17:14

Jusqu’alors centré sur la petite enfance et la parentalité, le périmètre du SDSF s’est enrichi de deux nouveaux volets consacrés à la jeunesse et la cohésion sociale.



Les services aux familles visent à répondre à leurs besoins et à favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents.



Agir ensemble pour toutes les familles





Conformément à l’ordonnance n° 2021- 611 du 19 mai 2021, ce Comité Départemental de Services aux Familles (CDSF) intègre les attributions de la Commission départementale d’accueil du Jeune enfant (CDAJE) et des comités départementaux d’habilitation des dispositifs de soutien à la parentalité (CLAS, REAAP et médiation familiale). Monsieur Le Préfet en assure la présidence. Messieurs les présidents du Conseil départemental et du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales, un représentant des communes et intercommunalités ainsi que Madame la Rectrice, en assurent la vice-présidence.



Ce comité est composé de représentants : des collectivités territoriales, des services de l'Etat (DAC Réunion, DRAJES...), des associations signataires du SDSF représentant des gestionnaires, des professionnels, des usagers concernés par les services aux familles

Le Schéma Départemental des Services aux Familles induit la mise en place d’une nouvelle gouvernance avec la création du Comité Départemental de Services aux Familles (CDSF), installé aujourd’hui, mardi 14 septembre 2021 à Saint-Benoît avec la participation à distance du secrétaire d’Etat à l’enfance et à la famille, Adrien Taquet.



ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES



Le CDSF est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles.



Sa mission première consistera à faciliter le développement des services aux familles et la mutualisation des ressources. Une approche territorialement attentionnée notamment au travers de la mise en œuvre des Conventions Territoriales Globales (CTG) conclues avec les communes sera déployée, afin de répondre au plus près des besoins de l’ensemble des familles réunionnaises.



Une dynamique de développement de l’offre est, d’ores et déjà, initiée avec l’attribution d’appels à projet qui ont amené à :

• la création de deux espaces de rencontres et médiation familiale avec l’UDAF,

• la création d’un pôle ressources handicap avec l’ALEFPA,

• la sélection de 61 projets dans le cadre de la mise en œuvre des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité,

• la sélection de 47 projets dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’aide et d’appui à la parentalité (REAAP),

• un plan de professionnalisation des accueils collectifs de mineur attribué à trois prestataires (CRAPEJUFOLEP-FAIR),

• la sélection de 18 projets dans le cadre du développement de la culture et de la petite enfance en lien avec la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion et la Fédération Départementale de la Petite Enfance.



Par ailleurs, dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt National « Accueil pour tous », le projet Bébébus porté par Babyland est lauréat au plan national. Ce projet de crèche itinérante avec les Bébébus a été présenté ce jour ainsi que l’accueil attentionné des enfants en situation de handicap, en présence de l’Alefpa.



OPTIMISER LES SERVICES AUX FAMILLES



La nouvelle gouvernance porte une ambition sociale, éducative, économique et territoriale forte. Le Comité Départemental de Services aux Familles (CDSF) s’attachera à ce que soient offerts aux familles au sein de chaque commune de l’île, des services diversifiés, accessibles, et qualitatifs.



Ces services porteront notamment sur :

- l’augmentation de la capacité d’accueil des modes d’accueil du jeune enfant

- des services de soutien à la parentalité, par l’accompagnement des parents dans leur responsabilité première d’éducation et de soin avec la mise en d’actions d’écoute, de soutien, de conseils et d’information, ou destinées à favoriser l’entraide et l’échange entre parents.



Une convention entre Pôle emploi et la Caisse d’allocations familiales a aussi été signée à l’occasion de l’installation du CDSF, visant au développement des crèches à vocation d’insertion professionnelle (crèches AVIP). Ces crèches permettent d’offrir des solutions de garde ponctuelle et pérenne pour les enfants des parents dans une démarche d’insertion professionnelle. Ce partenariat leur permet aussi de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi par les services de Pôle Emploi ou les autres acteurs de l’insertion et ainsi favoriser leur insertion socio-professionnelle.







